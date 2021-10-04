В Киеве охранник парка ударил девушку в лицо: появилось видео

В ролике показано, как девушки сидят в сквере, а затем к ним подходит охранник с бутылкой вина в руках и бьет девушку в лицо.

Киеве охранник одного из парков ударил девушку в лицо.

Инцидент произошел 3 октября в парка Гейдара Алиева на улице Глыбочицкой.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

"Час назад охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Сама девушка утверждает, что к этому никаких предпосылок не было. Заявление в полицию написано, видео передано. Как думаете, накажут?" — говорится в видео.

В ролике показано, как девушки сидят в сквере, а затем к ним подходит охранник с бутылкой вина в руках и бьет девушку в лицо. Другая девушка снимала этот инцидент.

Время назад охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Сама девушка утверждает, что к этому никаких предпосылок Не было. Заявление в полицию написано, видео передано. Как думаете, накажут? Опубликовано Оперативный воскресенье, 3 Октября 2021

В комментариях пользователи возмущаются действиями охранника, однако отмечают, что предпосылки для конфликта все же были: бутылка вина в руках мужчины, скорее всего, принадлежит девушкам. Но в любом случае охранник обязан был найти другие рычаги влияния, а не бить девушку. Поэтому он должен нести ответственность за такие действия.

Позже в комментарии девушка рассказала, что отдыхала в парке с подругой. Они взяли с собой еду и бутылку вина. "Он (охранник парка - ред.) предупредил, что пить нельзя. Мы ее (бутылку вина - ред.) и не открыли. Он пришел через две минуты, начал грубо выгонять нас, подруга начала снимать хамство. И через секунду он ударил", - написала пострадавшая девушка.

Напомним, в Киеве незнакомец внезапно напал на 20-летнюю девушку посреди улицы и ударил ножом в живот.

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