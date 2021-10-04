У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ

У структурі захворюваності діти становлять 52,6%.

У столиці захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 10,9%.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Зазначається, що у Києві за 39-й тиждень 2021 року зареєстровано 15 919 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 28,3%. Наразі показник захворюваності становить 537,4.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 10,9% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 375 (зростання на 3,9%), дорослих – 7 544 особи (зростання на 19,3%)", - йдеться у повідомленні.

У структурі захворюваності діти становлять 52,6%, а на попередньому тижні – 56%. Із них 49,7% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4 163 випадки.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 603 особи, із них 107 дітей.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 4 жовтня зафіксовано 4 821 новий випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 114 людей, 1 116 пацієнтів одужало.

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