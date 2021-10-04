Вирусные атаки на более 100 иностранных компаний с убытками в 150 млн долларов США: в Киеве разоблачили хакера

Вирусные атаки на более 100 иностранных компаний с убытками в 150 млн долларов США: в Киеве разоблачили хакера

25-летний хакер распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денег у иностранных компаний за восстановление данных.

В Киеве разоблачен 25-летнего хакер, причастный к совершению вирусных атак на более 100 иностранных компаний.

В ходе следствия установлено, гражданин Украины распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денег у иностранных компаний за восстановление данных.

Также читайте Руководил чужими смартфонами: в Киеве разоблачили создателя опасного вируса

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После попадания в компьютерные системы вирус осуществлял шифрование данных, за восстановление доступа к которым с компаний требовались денежные средства. По данным следствия, в результате кибератак пострадали более 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США", — говорится в сообщении прокуратуры.

Идентифицировать украинского хакера удалось в ходе международной полицейской операции. Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

В рамках следствия правоохранительными органами, вовлеченными в спецоперации, проведены обыски на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц, в ходе которых изъяты денежные средства на общую сумму более 360 тыс. долларов США, компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства.

Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов США.

Следственные действия продолжаются.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Напомним, в Киеве хакер снимал средства со счетов пользователей платежных систем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку