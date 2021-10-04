"Вентиляция в полу": по Киеву курсирует троллейбус №27 с дырами, прикрытыми сеткой (появилось видео)

Из-за больших дыр видно асфальт.
Киевом курсирует троллейбус №27 с дырами в полу, прикрытыми металлической сеткой.
Из-за больших дыр видно асфальт.
Об этом сообщил "Оперативный" и обнародовал видео.
Из-за таких дыр пассажиры могут запросто травмироваться.
"Лучший вентиляции в лучшем транспорте Киева быть. Троллейбус №27", — говорится в заметке под видео.
Лучшей вентиляции в лучшем транспорта Киева быть. Троллейбус # 27Опубликовано Оперативный пятницу, 1 Октябрь 2021
Напомним, в Киеве возле Лавры двое пьяных парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода из-за замечания.