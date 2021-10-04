"Вентиляция в полу": по Киеву курсирует троллейбус №27 с дырами, прикрытыми сеткой (появилось видео)

"Вентиляция в полу": по Киеву курсирует троллейбус №27 с дырами, прикрытыми сеткой (появилось видео)

Из-за больших дыр видно асфальт.

Киевом курсирует троллейбус №27 с дырами в полу, прикрытыми металлической сеткой.

Из-за больших дыр видно асфальт.

Об этом сообщил "Оперативный" и обнародовал видео.

Из-за таких дыр пассажиры могут запросто травмироваться.

"Лучший вентиляции в лучшем транспорте Киева быть. Троллейбус №27", — говорится в заметке под видео.

Лучшей вентиляции в лучшем транспорта Киева быть. Троллейбус # 27 Опубликовано Оперативный пятницу, 1 Октябрь 2021

Напомним, в Киеве возле Лавры двое пьяных парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода из-за замечания.

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