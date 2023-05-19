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В Киеве вспыхнул пожар: что горит возле ТРЦ

В Киеве вспыхнул пожар: что горит возле ТРЦ

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1326
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве вспыхнул пожар: что горит возле ТРЦ

Пожар в Киеве 19 мая

Пожарные уже гасят пламя.

В Киеве возле ТРЦ "Республика" вспыхнул пожар. Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео с черным дымом, который поднимается высоко в небо.

В ГСЧС Киева говорят, что расчеты спасателей уже прибыли на место пожара – улицы композитора Лятошинского.

"Горит небольшой металлический вагончик и трава. Пожарные гасят пламя. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Ликвидация продолжается", — сообщили в ГСЧС Киева.

Напомним, Укргидрометцентр предупреждает, что в большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится пожарная опасность.

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Дата публикации
Просмотры
1326
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