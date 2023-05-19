Оккупанты запустили по Киевщине дроны-камикадзе: есть ли попадания

Обошлось без пострадавших, только из-за падения обломков дронов загорелась лесная подстилка.

Российские войска в ночь на 19 мая запустили по Киевской области дроны-камикадзе Shahed, однако попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он уточнил, что ночная воздушная тревога в Киевской области длилась более четырех часов. Российские оккупанты атаковали область беспилотниками.

"Во время воздушной тревоги активно работала ПВО. Фактов попаданий в области не зафиксировано. Информация о пострадавших также отсутствует", — отметил Кравченко.

В результате падения обломков вражеских дронов в двух местах загорелась лесная подстилка. Пожар был оперативно ликвидирован.

Ночная атака 19 мая

Россияне атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами в ночь на 19 мая. Так, враг выпустил 22 БПЛА и шесть ракет "Калибр". Силы ПВО уничтожили три ракеты и 16 дронов.

Во время вражеской атаки взрывы были слышны в Киеве и области. Впоследствии стало известно, что по столице россияне запустили дроны-камикадзе, все из них были сбиты.

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