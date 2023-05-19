В Киев пришло метеорологическое лето: что известно

В Киеве началось метеорологическое лето. Это событие произошло потому, что 13 мая произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха из-за отметки в +15 градусов.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Метеорологическая весна, которая началась 17 января и длилась 116 дней, закончилась. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца", – говорится в сообщении.

По данным специалистов, метеорологическое лето в этом году посетило столицу на два дня позже среднемноголетних показателей. Раньше метеорологическое лето за 143 года наблюдений началось в 1996 году — 22 апреля, а самое позднее — 7 июня 1990, 2001 годах.

Как сообщалось, в Киеве не планируют открытие пляжного сезона, учитывая требования безопасности. Горожанам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и хранилища.

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