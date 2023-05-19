Чиновник КОВА вместе с адвокатом-россиянином помогал уклонистам бежать за границу: как действовала схема (фото)

Адвоката и чиновника Киевской ОВА разоблачили в организации незаконного пересечения границы через систему "Шлях".

Чиновник Киевской областной военной администрации вместе с подельником-адвокатом помогал уклонистам бежать за границу через систему "Шлях".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Адвокат, будучи гражданином России и имея вид на жительство на территории Украины, подыскивал лиц, которые в период действия военного положения в Украине ограничены в праве выезда за границу. За денежное вознаграждение он организовывал внесение данных о таких лицах в систему "Шлях", что дает основания для беспрепятственного пересечения государственной границы.

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В этой сделке адвокату-россиянину способствовал чиновник Киевской областной военной администрации, который, используя личное влияние, предоставлял заведомо ложную информацию другим должностным лицам областной военной администрации о необходимости включения возможных уклонян в списки.

После получения 8 тысяч долларов США за организацию очередного незаконного пересечения границы восемью лицами адвоката задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

При проведении обысков у лиц, причастных к совершению преступления, изъяли деньги, полученные в результате совершения уголовного правонарушения, документы, подтверждающие преступную деятельность. Также по месту жительства гражданина РФ обнаружен предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

В настоящее время адвокату и чиновнику Киевской областной военной администрации сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Следствие продолжается.

Напомним, 29-летний житель Киевщины, используя коррупционные связи, делал уклонистам "белые билеты", и они могли беспрепятственно пересекать границу.

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