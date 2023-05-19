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Ночная атака Киева иранскими дронами: первые подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4156
Время на прочтение
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Ночная атака Киева иранскими дронами: первые подробности

Россияне атаковали Киев беспилотниками / Фото: ТСН.ua

Украинские защитники успешно отразили десятую атаку столицы в этом месяце.

В ночь на пятницу, 19 мая, в Киеве сбили все воздушные цели. На этот раз захватчики атаковали город дронами "Shahed".

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"По тактическому обзору, это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены", — говорится в сообщении.

Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Жителей призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности при объявлении воздушной тревоги.

Ранее мы сообщали о звуках взрывов в Киевской области.

Напомним, экссоветник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ночь на 18 мая в Киеве, вероятно, сбили еще несколько "Кинжалов".

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Дата публикации
Просмотры
4156
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