В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем

Мужчину пытались реанимировать более получаса, но тщетно.

В Киеве водитель троллейбуса умер прямо за рулем. Мужчине стало плохо, но он успел остановить троллейбус на перекрестке улиц Вышгородская и Мостицкая.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Первыми на помощь прибежали спасатели КАРС КГГА, начали реанимацию, через несколько минут подключились медики скорой. Еще через полчаса констатировали биологическую смерть", — говорится в сообщении.

Отметим, Украину вторую неделю не покидает сильная жара. В Киеве 15 июля температура составляет 31-33 градуса тепла. А кабины водителей общественного транспорта столицы тем временем прогреваются до 40 градусов и выше.

Напомним, в Киеве водитель трамвая не выдержал +47° C в кабине и потерял сознание. Это произошло во время движения. Прийти в себя ему помогла коллега из встречного трамвая. Все, к счастью, закончилось благополучно.

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