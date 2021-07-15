В Киеве ребенку зажало руку дверью автобуса: водитель вместо оказания помощи выругался

В "Киевпастрансе" обещают разобраться в ситуации.

В Киеве водитель автобуса №21 не увидел, все пассажиры вошли в салон, поспешил закрыть дверь, и прижал руку ребенку. Мужчине сделали замечание, но он вместо извинений выругался.

Инцидент произошел на Троещине.

Также читайте В Киеве пьяный таксист сбил маму с коляской на переходе и пытался сбежать: фото

Об этом сообщает телеграмм канал "Troeshka".

"Пожалуйста, сделайте известным водителя маршрутки №21. Не успевая посадить пассажиров, закрыл дверь, тем самым травмировал руку ребенку. На замечание ответил бранью", — говорится в сообщении.

В "Киевпастрансе" обещают разобраться в ситуации.

Мать пострадавшей девочки в комментарии "Сегодня" рассказала о том, что ребенка отводили к врачу.

"Водили к врачу. Есть синяк на руке. Слава Богу, без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя бы извиниться, а не ругаться", — заявила женщина.

Напомним, в Киеве таксист Bolt забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста, сначала он начал грубо ругаться, а затем применил баллончик.

Позже служба такси Bolt заблокировала аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку