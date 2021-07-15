Уничтожены зеленые насаждения: в Киеве с коммерческой структуры взыскали 700 тысяч гривен

Уничтожены зеленые насаждения: в Киеве с коммерческой структуры взыскали 700 тысяч гривен

На ул. Баггоутовской уничтожены более 80 деревьев, кусты и газон.

В Киеве с коммерческой структуры взыскали почти 700 тысяч гривен за уничтожении зеленые насаждения.

Неуплаченную восстановительную стоимость зеленых насаждений Киевская городская прокуратура взыскала через суд.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

"Установлено, что коммерческой структурой при проведении работ по реконструкции административного здания на ул. Баггоутовской в Шевченковском районе Киева на протяжении 2018-2019 годов снесено большое количество зеленых насаждений, в том числе более 80 деревьев, кусты и газон, однако восстановительная стоимость зеленых насаждений оплачена лишь частично", — говорится в сообщении.

Учитывая, что размер восстановительной стоимости, начиная с 2018 года и до сих пор полностью не оплачен, Киевская городская прокуратура обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением в интересах государства в лице Киевской городской государственной администрации о взыскании с общества восстановительной стоимости зеленых насаждений в размере 697 206 грн.

Местный суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

Напомним, киевляне защитили здание "Квіти України". Шевченковский районный суд наложил арест на любые действия с модернистской памяткой в центре столицы.

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