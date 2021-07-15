В Киеве в жилом доме производят косметику: люди жалуются на "ароматное" соседство

В Киеве в жилом доме производят косметику: люди жалуются на "ароматное" соседство

Люди требуют прекратить производство.

Уже полгода жители столичной пятиэтажки борются с фирмой, которая на первом этаже в квартире начала производить косметику. Люди не могут дышать у себя дома, а вызовы полиции и обращения к районной и местной власти не помогают

Что же делать, чтобы жители наконец дышали свободно — "Сніданок з 1+1" разбирался.

Пятиэтажка страдает от производства косметики. Раиса Константиновна живет в доме почти всю жизнь, но последние полгода жить здесь стало трудно. Женщина убеждает: ее квартира расположена прямо над химическим производством. Сын Раисы Константиновны Олег уже полгода пытается с этим бороться.

Едкий запах чувствует даже Анна Григорьевна, которая живет за пять подъездов отсюда. С первого взгляда запах похож на ароматические масла, ароматерапию. Справиться с ненавистным запахом не помогают ни вызовы полиции, ни обращения в Горпродпотребслужбу, райсовет и даже в Офис президента.

"Сніданок" также пытался вызвать полицию, но после часа ожидания нам отказали. Мол, проверку уже делали и нарушений не обнаружили. Впрочем, по интересному стечению обстоятельств к Олегу в этот момент позвонили из Днипровской районной администрации. По словам представителя администрации, собственнику помещения посоветовали расторгнуть договор об аренде. Однако произойдет ли это, Олег отнюдь не уверен.

Не уверен и адвокат Лаврентий Царук: "Это все не работает. С юридичкои точки зрения это все в разбитом состоянии. Главное для того, чтобы не попасть в какую-то психушку, нужно не переставать бороться, продолжать обращаться ко всем возможным должностным лицам, которые существуют".

В Киеве жители пятиэтажки страдают от производства косметики в доме

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