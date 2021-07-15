В Киеве горел частный дом: владелец госпитализирован с ожогами рук и стоп (фото)

В Киеве горел частный дом: владелец госпитализирован с ожогами рук и стоп (фото)

В результате пожара комната на втором этаже выгорела дотла, частично уничтожена кровля, сгорели личные вещи.

В Киеве горел частный дом. Владелец госпитализирован с ожогами рук и стоп.

Мужчина самостоятельно, с помощью огнетушителя пытался погасить огонь.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

"15 июля в 3:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Хотяновской в Деснянском районе столицы. К месту вызова сразу же были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного частного жилого дома, размером 10х10 метров, с распространением на кровлю", — говорится в сообщении.

Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара. В 3:34 пожар бойцы локализовали и в 03:50 — ликвидировали.

Комната на втором этаже, размером 3х3 метра, в которой и возник пожар, выгорела дотла, частично уничтожена кровля, сгорели личные вещи. Разобраны 50 квадратных метров деревянных конструкций перекрытия и кровли.

"До прибытия пожарных подразделений, медики госпитализировали в ожоговый центр мужчину 1980 года рождения с ожогами верхних конечностей и стоп", — говорится в сообщении ГСЧС.

На месте происшествия было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 членов личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве в 16-этажном жилом доме на проспекте Правды, 104 произошел пожар. Горел балкон на втором этаже, от которого пламя перекинулось на кухню. На момент возникновения пожара в квартире находились трое несовершеннолетних детей.

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