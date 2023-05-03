В Киеве раздались взрывы: работает ПВО

В городе и области раздаются взрывы.

По сообщениям мониторинговых каналов, причиной взрывов является работа ПВО.

"Киевщина! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", — информацию о работе ПВО подтвердили в Киевской ОВА.

Местные журналисты тоже сообщают о взрывах в столице.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

Не забывайте о правиле "двух стен". Берегите себя и ваших родных и близких. Верьте в силы ПВО.

"Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", — призывают представители официальных властей.