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Ударила по лицу и толкала: в Киевской области женщина внезапно набросилась на детей

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
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Ударила по лицу и толкала: в Киевской области женщина внезапно набросилась на детей

В Киевской области женщина внезапно напала на детей. / Фото: Патрульная полиция Киевской области / Facebook

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

В городе Бровары Киевской области 38-летняя женщина на площадке внезапно набросилась на детей. Она толкала несовершеннолетних и ударила одну из девочек по лицу.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

В полицию обратились неравнодушные. Они сообщили, что на площадке 38-летняя женщина внезапно начала агрессивно себя вести. Она толкала детей и ударила одну из девочек по лицу.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

"По факту нанесения легких телесных повреждений дознаватели Броварского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование – ч.1 ст.125 УКУ", – говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли образовательное учреждение. На месте трагедии погиб ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
382
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