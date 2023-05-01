Ударила по лицу и толкала: в Киевской области женщина внезапно набросилась на детей

Полиция расследует обстоятельства инцидента.
В городе Бровары Киевской области 38-летняя женщина на площадке внезапно набросилась на детей. Она толкала несовершеннолетних и ударила одну из девочек по лицу.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
В полицию обратились неравнодушные. Они сообщили, что на площадке 38-летняя женщина внезапно начала агрессивно себя вести. Она толкала детей и ударила одну из девочек по лицу.
Стражи порядка прибыли на место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
"По факту нанесения легких телесных повреждений дознаватели Броварского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование – ч.1 ст.125 УКУ", – говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли образовательное учреждение. На месте трагедии погиб ребенок.
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