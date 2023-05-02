В Киеве в парке мужчина избил двоих детей: что произошло (видео)

Мужчину задержали полицейские, ему грозят исправительные работы сроком до одного года.
В Киеве в парке Партизанской славы мужчина избил двоих детей.
Полицейские выяснили, что к ребятам подошел незнакомый мужчина и начал ругать, что они якобы оскорбляют маленьких детей. Затем ударил их по лицу и туловищу.
Мужчину удалось задержать.
Теперь 36-летнему "бойцу" грозит наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.
Напомним, в Киеве поступают сообщения о массовом минировании учебных заведений. Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, речь идет о шести столичных школах, которые "заминировали" неизвестные.
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