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В Киеве в парке мужчина избил двоих детей: что произошло (видео)

В Киеве в парке мужчина избил двоих детей: что произошло (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
558
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве в парке мужчина избил двоих детей: что произошло (видео)

В одном из киевских парков мужчина избил двоих детей / Фото: скриншот с видео

Мужчину задержали полицейские, ему грозят исправительные работы сроком до одного года.

В Киеве в парке Партизанской славы мужчина избил двоих детей.

Полицейские выяснили, что к ребятам подошел незнакомый мужчина и начал ругать, что они якобы оскорбляют маленьких детей. Затем ударил их по лицу и туловищу.

Мужчину удалось задержать.

Теперь 36-летнему "бойцу" грозит наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.

В Киеве в парке Партизанской славы мужчина избил двоих детей

В Киеве в парке Партизанской славы мужчина избил двоих детей

Напомним, в Киеве поступают сообщения о массовом минировании учебных заведений. Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, речь идет о шести столичных школах, которые "заминировали" неизвестные.

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Дата публикации
Просмотры
558
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