Смерть щенка после груминга в ветклинике: полиция Киевщины назвала настоящую причину

В полиции утверждают, что смерть наступила в результате заболевания животного.

Правоохранители выяснили причину гибели трехмесячного щенка после груминга в ветклинике в Белой Церкви на Киевщине.

Смерть померанского шпица наступила в результате заболевания.

Об этом сообщает Белоцерковское районное управление полиции.

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"Согласно выводу эксперта, смерть животного наступила из-за поражения легких в виде абсцедивной бронхопневмонии и гиперемии и отека легких, что привело к остановке дыхания", — говорится в сообщении полиции.

Как подтвердила спикер Нацполиции Киевщины Ирина Прянишникова в комментарии "УП. Життя", смерть собачки, действительно, не вызвана действиями грумера. "Животное погибло от болезни", — отметила Прянишникова.

Напомним, ранее в полицию обратилась 21-летняя владелица животного и заявила, что она отдала подстричь щенка, а получила мертвое животное.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел во время продолжавшейся 30 минут процедуры груминга. После чего работники учреждения вернули заявительнице мертвое животное, причин смерти объяснить не смогли.

Напомним, в Киеве на Соломенке собаку выбросили из окна многоэтажки. Песик погиб.

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