В Киевской области до 4 мая объявлен первый уровень опасности: что произошло

В области будут наблюдаться опасные гидрологические явления.

В Киевской области объявлен первый уровень опасности.

1-4 мая будут наблюдаться опасные гидрологические явления.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В Укргидрометцентре сообщили, что в эти дни на реке Днепр в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий.

"Уровень опасности – первый, желтый. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону по номеру 101", — сообщает КОВА.

Напомним, экологи назвали причины подтопления нескольких областей, они убеждены, что все произошло из-за нарушения экологических норм.

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