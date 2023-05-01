Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области до 4 мая объявлен первый уровень опасности: что произошло

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1253
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевской области до 4 мая объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киевской области 1-4 мая будут наблюдаться опасные гидрологические явления / Фото: Dina Usenko

В области будут наблюдаться опасные гидрологические явления.

В Киевской области объявлен первый уровень опасности.

1-4 мая будут наблюдаться опасные гидрологические явления.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В Укргидрометцентре сообщили, что в эти дни на реке Днепр в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий.

"Уровень опасности – первый, желтый. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону по номеру 101", — сообщает КОВА.

Напомним, экологи назвали причины подтопления нескольких областей, они убеждены, что все произошло из-за нарушения экологических норм.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1253
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация