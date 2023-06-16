Сегодня, 16 июня, во время воздушной тревогой в Киеве прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрыв в столице. В Подольском районе. В Киев еще летят ракеты", — написал он.

Напомним, в Киевской области во время воздушной тревоги сработало ПВО. Также работа нашей противовоздушной обороны на подступах к столице.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытие", — сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Около 11:00 в Украине начала распространяться воздушная тревога. Как впоследствии сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр".

В ОП призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, охватившей уже большую часть нашей страны.