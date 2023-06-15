Хотел переплыть реку, но потерял силы: на Киевщине утонул 10-летний мальчик

Медики и полицейские пытались его спасти, но тщетно.

Сегодня, 15 июня, на Белоцерковщине 10-летний мальчик утонул в водоеме.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Ученик пятого класса пошел рыбачить с друзьями, пытался переплыть реку, но потерял силы и пошел ко дну.

"Почти час медики совместно с полицейскими проводили реанимационные мероприятия по спасению малолетнего. К сожалению, мальчик не выжил", — говорится в сообщении.

Неутешительная статистика: сколько людей погибли на воде с начала года

366 человек с начала года погибли на водоемах Украины. Неутешительную статистику предоставили в МВД. Среди погибших – 23 ребенка.

"Особую актуальность эта проблема приобретает в период летних каникул, когда вместо школы дети отправляются на отдых в местные водоемы без сопровождения", — отмечают спасатели.

Напомним, в Николаеве парень утонул в акватории Бугского лимана. Он нырнул с пирса, расположенного в зоне отдыха микрорайона Намыв.

А в Житомирской области во время отдыха утонули двое мужчин.

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