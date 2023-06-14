Комиссия Киевсовета поддержала улицу Омельченко: инициатор переименования Кличко теперь против

Назвать улицу Скоропадского в Киеве в честь Омельченко предложил мэр Виталий Кличко, однако теперь передумал.

Комиссия Киевского городского совета поддержала переименование улицы гетмана Павла Скоропадского в столице в честь бывшего городского головы Александра Омельченко.

Об этом рассказал член комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский в Facebook.

"Комиссия поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на Бессарабке на Александра Омельченко, якобы с рекомендацией организовать новое голосование в Киеве Цифровом", — написал он.

Отметим, что в голосовании в "Киеве Цифровом" большинство киевлян высказались против этого решения.

Мэр Киева Виталий Кличко, который был инициатором переименования, теперь заявил, что поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы Александра Омельченко.

"Также отмечу, что переименование любой другой улицы в честь Александра Омельченко будет повторно вынесено на голосование в "Киеве Цифровом", как это рекомендовала одна из комиссий Киевсовета", – заверил Кличко.

История с переименованием улицы в честь Омельченко

Напомним, что в начале 2023 года в приложении состоялось голосование об изменении названия улицы гетмана Павла Скоропадского в честь Александра Омельченко. Эту инициативу поддержали только 26% принявших участие в опросе людей. 74% высказались против.

Назвать улицу Скоропадского в Киеве в честь Омельченко предложил городской голова Виталий Кличко. Он объяснил это решение тем, что в столице в рамках дерусификации появилась еще одна улица гетмана Павла Скоропадского.

Что известно об Александре Омельченко?

Александр Омельченко был мэром Киева дважды, с 1999 по 2006 год, а также председателем Киевской городской государственной администрации с 1996 по 2006 год.

Он был уверен, что и в третий раз победит на выборах. Но неожиданно для самого себя в 2006 году проиграл Леониду Черновецкому, потому что поддержка большинства киевлян довольно быстро превратилась в его критику. За кумовство, коррупционные скандалы и сомнительность некоторых архитектурных решений.

В 2009 году сбил насмерть пешехода, пересекавшего дорогу в нерегулируемом переходе вблизи Киева. По словам свидетелей, мужчина переходил дорогу в специально отведенном для этого месте по зебре.

С Омельченко также связывают один из кассетных скандалов.

В ноябре 2021 года был госпитализирован с коронавирусом. Скончался 25 ноября 2021 года от последствий COVID-19.

Похороны Александра Омельченко