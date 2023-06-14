Скандал с "золотыми" овощерезками для укрытий в Киеве: в лицее говорят, что это "очень нужные вещи"

В Киеве чиновники для укрытия одного из учебных заведений закупили электрические овощерезки за 130 тысяч гривен, а также электрическую сковороду, которая стоит 720 тысяч гривен. В художественном лицее "Змина" говорят, что это — "очень нужные вещи" во время воздушной тревоги.

Об этом пишет " Фокус ".

Главная бухгалтер лицея "Змина" Наталья Ломакина говорит, что ее удивляет, почему возник такой ажиотаж.

"Говорят, что мы на 1,2 млн грн купили две сковородки. Это неправда — сковорода всего одна, но в эту сумму входит еще покупка печи", — заявляет Ломакина.

Она заявила, что в укрытиях должны находиться полноценные зоны для приготовления пищи для детей.

"Эти девайсы хорошего качества и не сломаются за месяц-другой. И вообще - никто не предложил аналог этой сковородки за меньшую сумму. Если бы была возможность купить ее за 100 тыс. грн, мы купили бы, но такого предложения не поступало. Где все эти люди, которые нас сегодня критикуют, были во время проведения тендера?", - говорит бухгалтер.

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что ни один нормативный документ не предусматривает того, чтобы в укрытиях были электрические овощерезки. Однако такие закупки предполагают, что они будут внеочередными.

"Слово "укрытие" в этих тендерах вспомнили для того, чтобы обойти очередность оплаты платежей в казначействе. Ведь в приоритете, согласно постановлению Кабмина №590, оборонные и другие расходы, связанные с безопасностью людей, или работы по восстановлению жилого или нежилого фонда, поврежденного в результате военных действий", - сказал он.

В Днепровской районной администрации Киева отказались комментировать скандальные закупки.

Напомним, в Киеве для укрытий чиновники приобрели техники на 1,5 млн грн. Оказывается, в укрытиях Днепровского района очень не хватает электрических овощерезок за 130 тысяч гривен, а также электрической сковороды, которая стоит 720 тысяч гривен. Именно эти кухонные атрибуты закуплены чиновниками для использования в укрытии учебного заведения Днепровского района.

Также якобы для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог закупили музыкальные инструменты на 891 тысячу гривен. Речь идет о 300 кожаных барабанах, которые закупили чиновники Днепровской РГА.

Читайте также: