В Киевской области грузовик переехал военного: он потерял ногу (фото)

Водитель фуры пытался объехать неизвестное препятствие на дороге, однако передними колесами машина все же совершила наезд на, как оказалось потом, военного.

В Переяславе на Киевщине в ночь на 15 июня произошло ДТП с грузовиком, во время которого пострадал 29-летний украинский военный.

Об этом сообщило местное издание Proslav со ссылкой на информацию от первого отдела полиции (г. Переяслав) Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области.

В издании уточнили, что ночная жуткая авария в Переяславе произошла возле АЗС KLO. Из службы "102" поступило сообщение о том, что водитель фуры переехал мужчину.

На место прибыли правоохранители, которые установили, что 63-летний водитель грузовика ехал по дороге Борисполь-Днепр в направлении села Малая Каратуль Киевской области.

Как рассказал сам водитель, он заметил, что на дороге что-то лежит и свернул направо. Однако передними колесами грузовик все же наехал на неизвестное препятствие. Тогда водитель остановил фуру и вышел на улицу, где увидел, что на дороге лежит мужчина с поврежденными ногами.

В результате ДТП 29-летний военный получил травму в виде полной ампутации левой ноги до середины бедра. Пострадавший был доставлен в больницу.

Фура переехала военного в Переяславе Киевской области/Фото: Proslav

Напомним, накануне на выезде из Киева возле блокпоста автомобиль работницы правоохранительного органа насмерть сбил военнослужащего добровольческого формирования территориальной громады, перебегавшего дорогу в неустановленном для этого месте.

11 июня в Киевской области автомобиль Daewoo Nexia под управлением 21-летнего водителя на скорости сбил ребенка, который ехал на велосипеде через пешеходный переход. Мальчик получил тяжелое ранение.

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