В центре Киева 16 июня перекроют движение транспорта: в Украину едет иностранный гость

В центре Киева будет ограничено движение транспорта.

В пятницу, 16 июня, в центре Киева планируется перекрытие из-за запланированных мероприятий. Правоохранители призвали водителей выбирать маршрут с учетом ограничения движения.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Центр Киева планируют перекрыть 16 июня из-за проведения там мероприятий. В полиции не объяснили, о чем идет речь. Правоохранители обратились к водителям, чтобы те учли свой маршрут, учитывая новые ограничения. О том, когда движение транспорта в центре столицы возобновят, сообщат впоследствии.

"Завтра, 16 июня, в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам Киева. О возобновлении движения мы сообщим дополнительно. Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать свой маршрут заранее", — сообщили в полиции.

Издание SkyNews пишет, что 16 июня в Киев планирует прибыть президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он хочет встретиться с президентом Зеленским и обсудить "мирные инициативы". Вероятно, именно поэтому планируется перекрытие в центре столицы.

Напомним, в Киеве появился новый автобусный маршрут от Харьковской до Подола.

Также Киевская городская государственная администрация представила обновленную актуальную карту бомбоубежищ или укрытий столицы, куда следует направляться во время воздушной тревоги.

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