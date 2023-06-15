Купол и вид на Киево-Печерскую лавру: в Киеве продают огромную квартиру за 10 млн долларов (фото)

Состояние квартиры – после застройщика.
В Киеве продают квартиру под куполом за 10 млн долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе по улице Ивана Мазепы в Печерском районе столицы.
Объявление о продаже размещено на одном из сайтов по продаже недвижимости.
Квартира огромная – ее площадь 1000 квадратных метров. Жилье занимает 19 и 20 этажи здания. Состояние квартиры – после застройщика. Так что владельцу в ней еще предстоит сделать ремонт. Всего в квартире 12 комнат, 10 спален и 10 санузлов.
В объявлении говорится, что в 10-15 минутах на автомобиле от ЖК расположены станции метро "Майдан Независимости" и "Днепр". А в пешей доступности сконцентрирована вся необходимая для жизни инфраструктура. В окрестностях есть зеленые зоны, в частности Мариинский парк.
Из огромных окон квартиры за 10 млн долларов открывается вид на Днепр, парк и Киево-Печерскую лавру.
Напомним, в Киеве можно купить дом за 11,5 миллиона долларов (более 423 млн грн). Это самое дорогое предложение на украинских сайтах по продаже и аренде недвижимости.
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