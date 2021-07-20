В Киеве ограбили банк на Оболони: женщина бросила в отделение "коктейль Молотова"

В Киеве ограбили банк на Оболони: женщина бросила в отделение "коктейль Молотова"

Нападавшей оказалась женщина.

В Киеве сегодня, 20 июля, ограбили банк. Чрезвычайное событие произошло на Оболони, на улице Автозаводской, 99.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

По городу Киеву был введен оперативный план-перехват "Гром" по розыску и задержанию лица женского пола. Женщина зашла в отделение банка и бросила коктейль Молотова и под угрозой пистолета унесла средства у кассиров.

Благодаря слаженной и оперативной работе правоохранителей нападавшую удалось задержать.

Как стало известно ТСН, женщина пыталась ограбить отделение одного из банков возле площади Шевченко с помощью игрушечного пистолета, которым угрожала работникам, и к тому же взяла заложницу.

Напомним, на Закарпатье мужчина обокрал пункт обмена валют.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку