Поймали за ногу в последний момент: в Киеве женщина прыгнула из окна

Поймали за ногу в последний момент: в Киеве женщина прыгнула из окна

Женщину госпитализировали в специализированное медучреждение.

В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна: патрульные поймали ее за ногу в последний момент.

Событие произошло в Дарнице, на улице Бориспольской.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Прохожие услышали, как женщина кричит в квартире, и позвонили в полицию.

"На вызов прибыли сразу два экипажа патрульных — Анастасия Семененко, Дмитрий Дудников и Роман Широкань, Самусева Армине.

Когда инспекторы вошли в помещение на третьем этаже, то увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз. Она вела себя нервно и угрожала прыгнуть, если к ней кто-то приблизится. В какой-то момент женщина наклонилась вперед и выпала. Патрульные отреагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу", — говорится в сообщении.

Женщина сопротивлялась и держать ее становилось все труднее. На помощь полицейским также пришли неравнодушные граждане. Все вместе они держали женщину до приезда спасателей.

В дальнейшем прибыли сотрудники ГСЧС, которые с помощью лестницы и веревки затянули женщину назад в квартиру.

Женщину госпитализировали в специализированное медучреждение.

Напомним, в Киеве парень 2003 года рождения прыгнул с железнодорожного моста в Сырецком парке. Погиб на месте. Полиция изучает круг его друзей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку