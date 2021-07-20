Вчера потоп, сегодня — коллапс: в Киеве на станции метро "Академгородок" стоят сотни пассажиров (видео)

Сотни киевлян стоят в огромной очереди из-за того, что в "подземку" открыты одни двери.

В Киеве утром 20 июля на станции метро "Академгородок" — коллапс. Для входа открыты только одни двери, из-за чего в "подземке" стоят сотни людей.

Об этом сообщает канал "Киев Оперативный".

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Из-за того, что метро не работает в обычном режиме, на станции люди банально не могут придерживаться безопасной дистанции. Киевлян в "подземку" пускают через один вход, там также не работают турникеты.

Отметим, что вчера из-за сильного ливня затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок" — их буквально заливали потоки дождевой воды.

Напомним, что последствия непогоды ликвидировали более 300 коммунальщиков. Они откачивали воду на затопленных улицах и проспектах.

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