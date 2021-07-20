Поехала в Киев на заработки и пропала: полиция разыскивает 17-летнюю девушку (фото)

Поехала в Киев на заработки и пропала: полиция разыскивает 17-летнюю девушку (фото)

Виктория Печенюк последние дни перестала выходить на связь с родными.

Полиция разыскивает 17-летнюю девушку с Коростышев Житомирской области. Виктория Печенюк поехала в Киев на заработки и в последние дни перестала выходить на связь с родными.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Девушка, по словам ее матери, 9 июля поехала в Киев на подработку. Однако последние дни перестала выходить на связь. Полицейские разыскивают девушку и просят сообщить любую информацию о ее местонахождении", — говорится в сообщении полиции.

Сообщение о безвестном исчезновении 17-летней девушки поступило в полицию от ее матери вечером 19 июля. Виктория вместе с семьей проживает в Коростышеве.

Приметы Виктории: рост примерно 155 см, худощавого телосложения, глаза темные, лицо круглое, волосы короткие рыжие. Девушка может носить светлый парик.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Виктории Печенюк, обратитесь по телефону (097) 738-22-51 или сообщите по спецлинии 102 или в ближайшее отделение полиции", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве полиция разыскивает парня и девушку, которые длительное время не выходят на связь Несовершеннолетняя прибыла в столицу, где встретилась с товарищем и исчезла в неизвестном направлении, отключив мобильные телефоны.

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