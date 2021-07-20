В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка: фото, приметы

Диана Демик ушла из дома 19 июля.
В Киеве исчезла несовершеннолетняя девушка Диана Демик, 2006 года рождения.
Девушка 19 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщает Деснянское управление столичной полиции.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 см, шрам на лице на правой щеке, худощавого телосложения, волосы темно-русые с белыми прядями.
Была одета: черные шорты, серый топ, белая рубашка, черные кроссовки.
При себе имела темно-вишневый рюкзак.
"В случае получения любой информации о возможном местонахождении малолетней, просим звонить по номеру "102", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая пропала почти полтора года назад. В столичную полицию оперативным путем попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.