В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка: фото, приметы

Диана Демик ушла из дома 19 июля.

В Киеве исчезла несовершеннолетняя девушка Диана Демик, 2006 года рождения.

Девушка 19 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает Деснянское управление столичной полиции.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 см, шрам на лице на правой щеке, худощавого телосложения, волосы темно-русые с белыми прядями.

Была одета: черные шорты, серый топ, белая рубашка, черные кроссовки.

При себе имела темно-вишневый рюкзак.

Полиция Киева / Facebook

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении малолетней, просим звонить по номеру "102", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая пропала почти полтора года назад. В столичную полицию оперативным путем попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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