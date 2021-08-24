В Киеве на 25 августа объявлен первый уровень опасности

В Киеве на 25 августа объявлен первый уровень опасности

В столице в среду ожидаются грозы.

В Киеве 25 августа ожидаются грозы.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра надо спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напоминаем, что в случае падения деревьев или веток, в случае травмирования людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

Напомним, сильный ливень обесточил 12 сел и городов в Ровенской области.

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