В Киеве на 25 августа объявлен первый уровень опасности

В столице в среду ожидаются грозы.
В Киеве 25 августа ожидаются грозы.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра надо спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напоминаем, что в случае падения деревьев или веток, в случае травмирования людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.
Напомним, сильный ливень обесточил 12 сел и городов в Ровенской области.