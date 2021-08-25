Очереди и сломанные турникеты: в киевском метро произошел коллапс после праздничного концерта ко Дню Независимости (фото)

Очереди и сломанные турникеты: в киевском метро произошел коллапс после праздничного концерта ко Дню Независимости (фото)

В столичном метрополитене не сканировали никакие билеты

В Киеве на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" состоялся грандиозный торжественный концерт "День Рождения Страны" ко Дню Независимости Украины. Однако после него случился коллапс в столичной подземке.

Об этом сообщила корреспондент ТСН.

На станциях метро сначала образовались очереди: работала только одна дверь. Затем сломались турникеты, никакие билеты не сканировали, в метро застряло множество людей без масок.

ТСН.ua

Согласно сообщению журналистки, полиция не реагировала на проблемную ситуацию в метро.

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