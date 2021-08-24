Парад к 30-му Дня Независимости в Киеве: яркие моменты в фото

Парад к 30-му Дня Независимости в Киеве: яркие моменты в фото

Шагали в этом году более 5 тысяч военных, было 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

В Киеве по случаю 30-летия Независимости Украины состоялся грандиозный парад. В праздничном параде на Крещатике было три колонны — пешая, воздушная и механизирована. Шагали в этом году более 5 тысяч военных, было 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. В связи с подготовкой к параду на День Независимости в Киеве несколько раз пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.

Так, движение пеших колонн открывало сводное подразделение сил безопасности и обороны Украины. Сразу за ним шагали ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. От Вооруженных сил Украины по Крещатику шагали более 20 парадных расчетов. Всего в параде участвовали 36 расчетов.

УНИАН

Также парадным шагом прошли 300 женщин-военнослужащих.

УНИАН

Кроме того, в военном шествии принимали участие представители стран-партнеров.

УНИАН

На параде демонстрировали и новейшие образцы военной техники украинского производства, в частности бронеавтомобили "Казак-2", "Казак-2М1".

УНИАН

Также киевляне и гости города увидели боевые машины реактивной артиллерии "Град", реактивную систему залпового огня "Вільха", гаубицы 2А36 "ГИАЦИНТ-Б" и 2А65 "МСТА-Б", самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса" Сапсан ", береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун", самоходные огневые установки "БУК-М1", зенитное ракетное подразделение, вооруженное комплексом С-300ПС, и наземную подвижную помехозащищенную радиолокационную станцию П-18 "Малахит".

УНИАН

УНИАН

УНИАН

УНИАН

Также по Крещатику проехали специализированные бронеавтомобили "Варта" с переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

УНИАН

Зрители увидели комплексы радиоэлектронной борьбы "Буковель", тактические мобильные системы пеленгации "ТиСиАй-903-2", тактические боевые колесные машины "Онцилла", бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, мобильные минометные установки "БАРС-8", боевые машины пехоты БМП-1 ТС и подразделение броневиков Т-64БМ2, которое возглавил основной боевой танк "Оплот".

УНИАН

УНИАН

УНИАН

Над Крещатиком пролетели многофункциональные французские вертолеты EC-225 LP ДСНС и НГУ, пограничные патрульные самолеты DA-42, KC-135 Стратотанкер ВВС США и P-8 Посейдон ВМС США. От международных партнеров участвовали летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, Еврофайтер, Тайфун.

УНИАН

УНИАН

Над Крещатиком совершил полет мировой рекордсмен — самолет Ан-225 "Мрия". Он самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный на заводе "Антонов". На его счету более 240 неперекрытых мировых рекордов.

УНИАН

УНИАН

В завершение парада группа истребителей "МиГ-29" в сопровождении авиации Королевских воздушных сил Великобритании пронесли над столицей сине-желтый флаг, который является символом уверенного движения Украины к европейскому сообществу и поддержки на этом пути наших западных партнеров.

УНИАН

УНИАН

Напомним:

История Украины с перформансом в конце, продемонстрированная на военном параде к 30-летию Независимости, вызвала слезы на глазах Владимира Зеленского.

Слово президента Украины Владимира Зеленского на военном параде к 30-летию Независимости

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