ГП "Антонов" впервые за 30 лет построит три самолета

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на параде по случаю 30-летия Независимости Украины.
Государственное предприятие "Антонов", расположенное в Киеве, впервые построит для украинской армии три самолета. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на параде по случаю 30-летия Независимости Украины.
"Что такое сильная страна? Это страна, которая не боится слова "впервые", а потому, впервые за 30 лет "Антонов" построит для государства три самолета", — подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что сейчас в Украине строится новая военная техника, в частности — танки. Он также добавил, что "сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы, и строит корветы".
"Сильная страна — это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет, которая строит тысячи километров дорог, садов, больниц", — добавил Зеленский.
Напомним, на Майдане Незалежности проходит торжественный парад ко Дню Независимости Украины. Смотреть трансляцию парада можно вживую по ссылке.