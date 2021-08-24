"Слава Украине", "Герои не умирают": в Киеве прошел многотысячный Марш защитников Украины (фото, видео)

Участие в нем приняли семьи погибших и пропавших без вести воинов, а также ветераны АТО/ООС.

В Киеве прошел Марш защитников Украины, приуроченный ко Дню Независимости.

Видео с маршем опубликовали в телеграмм-канале "Павловский".

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Марш стартовал от Красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, прошел по Крещатику и остановился на Майдане. Участие в нем приняли волонтеры, общественные организации, духовенство, ветераны АТО/ООС, а также семьи воинов, погибших или пропавших без вести на Донбассе.

Участники шествия скандировали "Слава Украине", "Героям Слава" "Герои не умирают", а также известную политическую и спортивную кричалку. Кроме того, они жгли шашки. В то же время люди, которые собрались на тротуарах, аплодировали и кричали "Спасибо".

Напомним, что в Киеве неизвестный облил красной краской лестницы и постамент возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

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