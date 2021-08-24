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Поразила прохожих: в Киеве девушка-маугли вскарабкалась на стену дома, чтобы лучше разглядеть парад

Поразила прохожих: в Киеве девушка-маугли вскарабкалась на стену дома, чтобы лучше разглядеть парад

Поразила прохожих: в Киеве девушка-маугли вскарабкалась на стену дома, чтобы лучше разглядеть парад

скриншот из видео/"Киев без цензуры", Telegram

Сначала в успех девушки наблюдатели не верили.

Сегодня, 24 августа, в Киеве отчаянная девушка вскарабкалась на стену дома, чтобы лучше разглядеть праздничный парад, приуроченный 30 годовщине Независимости Украины.

Видео, как девушка забирается на стену, появилось на канале "Киев без цензуры" в Telegram.

На ролике видно, что за действом наблюдали прохожие.

"Девушка-маугли заслужила аплодисменты после того, как вылезла выше, чтобы смотреть парад. Стоит отметить, что публика сначала не верила в ее успех" — идется в сообщении.

Девушка-Маугли вскарабкалась на стену дома, чтобы посмотреть парад

Девушка-Маугли вскарабкалась на стену дома, чтобы посмотреть парад

Напомним, в Киеве прошел многотысячный Марш защитников Украины. Участие в нем приняли семьи погибших и пропавших без вести воинов, а также ветераны АТО/ООС.

30-летие Независимости: лучшие моменты праздничного военного парада

30-летие Независимости: лучшие моменты праздничного военного парада
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