Поразила прохожих: в Киеве девушка-маугли вскарабкалась на стену дома, чтобы лучше разглядеть парад

Сначала в успех девушки наблюдатели не верили.
Сегодня, 24 августа, в Киеве отчаянная девушка вскарабкалась на стену дома, чтобы лучше разглядеть праздничный парад, приуроченный 30 годовщине Независимости Украины.
Видео, как девушка забирается на стену, появилось на канале "Киев без цензуры" в Telegram.
На ролике видно, что за действом наблюдали прохожие.
"Девушка-маугли заслужила аплодисменты после того, как вылезла выше, чтобы смотреть парад. Стоит отметить, что публика сначала не верила в ее успех" — идется в сообщении.
Напомним, в Киеве прошел многотысячный Марш защитников Украины. Участие в нем приняли семьи погибших и пропавших без вести воинов, а также ветераны АТО/ООС.