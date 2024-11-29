В Киеве горит поликлиника в результате падения обломков БПЛА, есть пострадавший — подробности

Спасатели направляются на место, сообщил мэр Виталий Кличко.
В Днепровском районе Киева в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Экстренные службы направляются на место.
Стало известно об одном пострадавшем – охраннике. Его госпитализировали.
Также Кличко сообщил, что возгорание на фасаде здания поликлиники в Днепровском районе потушили. Есть поврежденные стены здания заведения, выбитые окна, сломанные деревья во дворе.
Ранее в столице звучала воздушная тревога. Жителей Киева предупредили о вражеских БПЛА и призвали находиться в укрытиях.
Напомним, около 23:00 28 ноября в Киеве раздались взрывы. Мэр города Виталий Кличко предупредил о работе ПВО.
"На правом берегу города работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – написал он.
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