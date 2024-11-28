В Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку: как его накажут

О подозреваемом известно, что это – 47-летний уроженец Бердянска, ранее судимый.

В Броварах в Киевской области мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, мать ребенка отвела до подруги дочь, чтобы и посидела с ней, пока она сходит к врачу. В квартире также находился знакомый женщины, оставшись наедине в комнате с ребенком – изнасиловал его.

К 12-ти годам лишения свободы приговорен житель Броваров за изнасилование 4-летнего ребенка / Фото: Полиция Киевской области

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О подозреваемом известно, что это – 47-летний уроженец Бердянска, ранее судимый.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Его анкетные данные внесены в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности ребенка.

Обвиняемый находится под стражей с мая 2023 года. Досудебное расследование осуществлялось следователями Броварского РУП ГУНП в Киевской области.

Напомним, в Полтаве 57-летний мужчина увидел на одной из улиц Полтавы 12-летнюю девочку. Он заманил ребенка в свой автомобиль, привез домой, где насиловал и фотографировал обнаженной на камеру мобильного телефона. Утром изверг вывез девочку за пределы областного центра, убил, обжег огнем из газовой горелки, перевез тело в лесополосу и прикидывал ветками. Ее поиски продолжались более четырех суток.

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