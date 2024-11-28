Обломки сбитой ракеты нашли в кустах в Киеве (фото)

В Киеве пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

Хотя обломки непосредственно не угрожали людям, они могли стать опасными без оперативного вмешательства.

Найденная в Киеве ракета / Фото: ГСЧС

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов:

Не приближаться к ним и не трогать!

Немедленно позвонить по телефону "101" и сообщить о находке.

Помнить, что даже безопасный с виду объект может скрывать смертельную угрозу.

"Дайте возможность профессионалам ГСЧС выполнить свою работу, чтобы защитить вас и ваших близких. Поддержим их своей бдительностью и осмотрительностью! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Воздушные силы сообщили детали массированной атаки России.

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