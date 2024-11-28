В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога, в столице раздались взрывы (карта)

В Киеве и ряде областей в четверг, 28 ноября, в 22:41 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Командование воздушных сил.

"Внимание! Киев – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях... Херсонская и Николаевская областях – угроза применения врагом ударных БпЛА... Новые группы враждебных БпЛА в Сумской области, двигаются на Черниговщину и Полтавщину", – говорится в сообщении.

В Киеве также раздались взрывы. Мэр города Виталий Кличко предупредил о работе ПВО.

"На правом берегу города работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – написал Кличко.

На вечер 28 ноября половина Украины "покраснела" / Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Киеве пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55.

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