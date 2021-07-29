Следствие продолжается, устанавливается заказчик и мотив преступления.

В Киеве двое одесситов подожгли автомобиль предпринимателя.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум одесситам по факту умышленного поджога автомобиля столичного предпринимателя на Печерске (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что группа лиц прибыла из Одессы в Киев в середине июля 2021 года. Имея целью уничтожение имущества потерпевшего, подозреваемые больше недели осуществляли за ним слежку, изучая маршруты передвижения и места, где он оставляет автомобиль", — говорится в сообщении .

Дождавшись, когда потерпевший оставит автомобиль рядом с домом на ул. В. Тютюнника, поджигатели бросили в Audi SQ5 подожженную бутылку с легковоспламеняющимся веществом, от которого автомобиль загорелся.

После совершенного злоумышленники пытались покинуть место преступления, однако были задержаны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие продолжается, устанавливается заказчик и мотив преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

Напомним, в феврале в Киеве сожгли машину Влада Антонова — основателя сообщества dtp.kiev.ua.

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