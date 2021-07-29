Пилкой в живот: в Киевской области водитель легковушки ранил водителя грузовика прямо на дороге

Пилкой в живот: в Киевской области водитель легковушки ранил водителя грузовика прямо на дороге

У пострадавшего диагностировали колото-резаное ранение брюшной полости без повреждения внутренних органов.

В Киевской области водитель легковушки ранил водителя грузовика прямо на дороге. Пенсионер нанес оппоненту удар в живот пилочкой для ногтей.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

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В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что на трассе Киев-Одесса водитель автомобиля Volkswagen нанес ножевое ранение водителю грузового автомобиля.

Патрульные полицейские Белой Церкви остановили 61-летнего злоумышленника недалеко от Василькова и вызвали следственно-оперативную группу. Кроме того, на месте работали специалисты-криминалисты, которые обнаружили следы преступления на автомобиле мужчины.

"Правоохранители установили, что конфликт возник из-за того, что 43-летний водитель грузовика не сохранял дистанцию на автодороге и вплотную подъехал к легковому авто. После этого пенсионер остановил машину, вышел из автомобиля, и в ходе словесной перепалки нанес один удар в живот предметом, похожим на пилочку для ногтей", — говорится в сообщении полиции.

Медики диагностировали у пострадавшего колото-резаное ранение брюшной полости без повреждения внутренних органов.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили злодею о подозрении по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Киеве пьяная жена таможенника на Mazda устроила разборки с патрульными полицейскими.

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