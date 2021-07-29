Welcome to Ukraine: украинский пограничник эффектно потролил россиянина, который дал ему взятку (видео)

Россиянина за попытку подкупа задержали.

В пункте пропуска аэропорта "Борисполь" 24-летний россиянин за право попасть в Украину предложил пограничнику взятку в размере одной тысячи долларов. Работник ГПСУ выслушал иностранца, зафиксировал все на камеру и вызвал полицию.

Об этом сообщили в ГПСУ.

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Известно, что двое россиян прибыли в "Борисполь" рейсом "Стамбул-Киев". Так как они не смогли объяснить цель своего визита, им отказали в праве на въезд. Тогда 24-летний гражданин страны-агрессора предложил пограничнику тысячу долларов взятки — за себя и своего друга.

Украинский пограничник все снял на камеру и вызвал полицию.

"После передачи средств, россиянина в Украину таки пропустили, однако не для того, чтобы "отдохнуть, погулять", а чтобы ответить за нарушение законодательства нашей страны. Из служебного помещения погранслужбы взяткодатель выбыл в сопровождении представителей Нацполиции. Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", — сообщили в ГПСУ.

Другого россиянина отправили из Украины рейсом "Киев-Стамбул".

Напомним, на Житомирщине задержали россиянина на угнанном внедорожнике.

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