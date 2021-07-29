В Киевской области пропал 13-летний мальчик, его ищут шестые сутки: приметы

Дмитрий Геривский ушел из дома в селе Голодьки 24 июля около 21:30.

В Киевской области исчез 13-летний мальчик, его ищут шестые сутки.

Дмитрий Геривский ушел из дома в селе Голодьки Белоцерковского района 24 июля около 21:30 и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает Отделение полиции №3 (г. Тетиев) Белоцерковского районного управления полиции.

Сейчас местонахождение парня неизвестно.

Может быть в Белой Церкви.

Приметы Дмитрия: рост 160 см, на вид 16 лет, плотного телосложения, волосы русые, лицо овальное, глаза карие.

Парень был одет в шорты темного цвета, футболку серого цвета, черные кроссовки. При себе имеет серый рюкзак.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении парня, просьба звонить по телефону спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении полиции

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. В столичную полицию оперативным путем попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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