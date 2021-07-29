Психотропные грибы в шоколаде: в Киеве задержали наркодилера с широким ассортиментом

Психотропные грибы в шоколаде: в Киеве задержали наркодилера с широким ассортиментом

В арендованной квартире в центре Киева правоохранители обнаружили около 4 килограммов наркотических и психотропных веществ.

21-летнему жителю Киева, который организовал сбыт особо опасных психотропных веществ и наркотических средств на территории Подольского района столицы, объявлено подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В ходе проведения обысков, в частности в арендованной подозреваемым квартире, изъято около 4 кг запрещенных средств и веществ, которые поражают своим разнообразием. Наркодилер предлагал амфетамин, "соли", мефедрон, "марки", экстази, а также психотропные грибы как в чистом виде, так и в виде шоколадных конфет.

Чтобы замаскировать свой товар, молодой человек продавал его в банках с автомобильной пастой.

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По факту хранения и сбыта психотропных веществ и наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины) 21-летнему киевлянину объявлено подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые у подозреваемого вещества отправлены на экспертизу.

Напомним, ранее в Одесской области следователь Раздельнянского районного отделения ГУНП в звании капитана полиции пытался передать арестованному пакет с наркотическими веществами прямо в следственной комнате ИВС.

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