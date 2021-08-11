В Киеве детский фотограф заставлял 9-летнюю девочку делать интимные снимки и развращал ее

В Киеве детский фотограф заставлял 9-летнюю девочку делать интимные снимки и развращал ее

Мужчина женат и воспитывает двоих детей.

В Киеве 38-летний детский фотограф создал в Сети фейковую страницу и заставлял 9-летнюю девочку присылать ему интимные фотографии.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, мужчина в апреле 2021 зарегистрировал в соцсетях фейковый аккаунт девочки. Из него он начал общаться с 9-летним ребенком. Вступив в доверие к ребенку, он попросил его сделать несколько интимных фото. Затем шантажируя ними девочку, он заставлял ребенка присылать ему новые фотографии. Также следствие установило, что мужчина развращал ребенка.

В то же время подозреваемый работает детским фотографом, у него есть жена и двое детей. Во время обыска на мобильном телефоне мужчины обнаружили детскую порнографию.

Досудебное расследование в отношении действий подозреваемого завершено. Дело правоохранители передали в суд. За совершенное подозреваемому грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Луганской области 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку.

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