В Киеве могут ограничить работу метро: когда именно и почему

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание скопления пассажиров на платформах.

В Киеве могут ограничить работу метро.

11 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

После завершения игры возможном ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства", — говорится в сообщении киевского метрополитена.

Напомним, 10 августа также ограничивали вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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