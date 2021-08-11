"Пойду в военкомат становиться на учет": Крищенко назвал причины своей отставки и поделился планами на будущее

"Пойду в военкомат становиться на учет": Крищенко назвал причины своей отставки и поделился планами на будущее

Вместо Крищенко киевскую полицию будет возглавлять Иван Выговский.

Экс-глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, который подал рапорт об отставке, заявил, что теперь пойдет в военкомат становиться на учет. О причинах своей отставки, говорит, что "все заканчивается когда-то".

Об этом Крищенко сказал в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

"Я подал рапорт в отставку. Все заканчивается прежде. Я был почти 5 лет и 8 месяцев в этой должности. Сейчас ситуация, которая требует, возможно, новых руководителей, новых решений", — прокомментировал причины своей отставки Крищенко.

По его словам, рапорт об отставке было рассмотрено накануне ее рассмотрел глава МВД, уже сегодня представил нового руководителя Нацполиции Киева — Ивана Выговского.

"Следующая должность — я пойду в военкомат на учет становиться, я старший сержант запаса, заместитель командира мотострелкового взвода. В нашей стране в эти времена это, я думаю, очень нужна специальность. Сейчас я уволился из рядов Национальной полиции, и следующее, куда я пойду, — становиться на учет в военный комиссариат", — ответил Андрей Крищенко.

Как сообщалось, утром 11 августа Андрей Крищенко подтвердил слухи о своем увольнении.

Впоследствии сам Крищенко сообщил, что Иван Выговский назначен новым главой Нацполиции Киева.

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