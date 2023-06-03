В Киев прибыл глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна приехал в столицу Украины.

В Киев 3 июня прибыл министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Хорошо видеть Маргуса Цахкна в Киеве. Эстония – наш великий друг", – написал глава МИД Украины.

Кулеба также сообщил, что главными темами во время встречи с эстонским коллегой является вступление Украины в НАТО и санкции против российской ракетной промышленности и беспилотников.

Напомним, Кулеба опроверг информацию, что Китай предлагал отдать России часть украинских территорий.

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